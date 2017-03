Il répond au petit nom de ClaXon, travaille aux côtés des ouvriers et obéit à leurs ordres. C’est un robot et il est pour l’instant le seul exemple de son espèce. ClaXon travaille sur la chaîne de montage d’Audi. Il a été mis au point avec la collaboration de chercheurs de la VUB et grâce à un financement public.

REPORTAGE de Sabine Ringelheim et d’Anaïs Letiexhe