Le Ring fortement perturbé à hauteur de Woluwe Saint-Etienne ce week-end

Des travaux d’entretien seront effectués le week-end prochain au revêtement de la bande de droite de la E40 Louvain-Bruxelles entre la sortie Sterrebeek et la boucle menant au ring de Bruxelles à Woluwe-Saint-Etienne. La sortie Sterrebeek (21) et les boucles menant au ring seront fermées.

Les travaux commenceront samedi 10 juin à 20h00 et devraient durer jusqu’au lundi 12 juin à 5h00. Durant ce laps de temps, les automobilistes venant de Louvain ou Liège désirant pendre le ring seront déviés via l’échangeur d’Evere (19), puis devront prendre la première sortie et remonter sur l’autoroute direction Liège.

Le trafic vers Bruxelles depuis Sterrebeek sera dirigé vers la chaussée de Malines (N227) et la chaussée de Louvain (N2).

Ces travaux seront l’occasion de réaliser également le premier des huit « quick wins » sur le ring, soit l’adaptation du marquage au sol et la redistribution de la largeur de la voie. Concrètement, le trafic sur la E40 en direction de Bruxelles se dirigeant vers le ring extérieur (Zaventem/Anvers/Gand) disposera, grâce à cette redistribution des bandes de circulation, de plus de capacité. Ce qui devrait rendre le trafic plus fluide aux heures où il est chargé. (Belga)