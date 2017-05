Le restaurant « Brinz’l » de la chef Laure Genonceaux situé à Uccle a remporté le Delta d’or, ont annoncé lundi soir les rédacteurs de la 40e édition du guide Delta pour la région bruxelloise et sa périphérie.

Les Deltas d’argent et de bronze ont respectivement été décernés à Matthieu Van Eenoo de « Brugmann » à Forest et à Jean-Louis Marchal du « Poivre noir » à Braine-l’Alleud.

Si la tentation est grande de couronner des chefs « connus de tous », le guide Delta a toujours eu pour philosophie de se tourner davantage vers la découverte que vers la consécration. L’ouvrage récompense ainsi des maisons récemment ouvertes et des jeunes chefs.

Par spécialités, le guide Delta consacre également « Al Piccolo » pour ses saveurs italiennes, « Hispania » pour ses spécialités espagnoles, « B34 Steak & Burger House » pour ses burgers et steaks, « Les Marmites du Monde » pour ses tendances mauriciennes et du monde, « Moro » pour ses accents méditerranéens ainsi que « Beyrouth », « Seino » et « Yijiangnan » pour leur gastronomie libanaise, japonaise et chinoise.

Le Guide Delta Bruxelles 2017-2018 compte 838 restaurants et 145 hôtels et salles de séminaire.