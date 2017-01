Le réaménagement de l’entrée au niveau de l’E40/Reyers approuvé par le Gouvernement Bruxellois

Le Gouvernement bruxellois souhaite améliorer la qualité de vie des habitants de la Région. Ce jeudi, il a approuvé le Masterplan E40 – Parkway de Bruxelles. Objectif : permettre, à terme, la transformation, progressive et qualitative, du quartier Reyers avec, notamment, l’aménagement d’une entrée de ville confortable, d’un vrai boulevard urbain, d’un nouveau quartier et d’un parc dans le cadre du développement de Média park.

Il y a quelques mois, le Gouvernement bruxellois a décidé que le viaduc Reyers laisserait la place à un véritable boulevard urbain. A ce moment déjà, il était évident qu’il fallait également travailler en amont et envisager un réaménagement progressif de l’entrée de la Région, à hauteur de l’autoroute E40.

« Ces transformations devront bien évidemment se faire progressivement et en tenant systématiquement compte de l’évolution et du rythme des divers chantiers qui seront nécessaires. Il s’agit que les habitants de ce quartier puissent bénéficier à terme d’un environnement urbain agréable. » a déclaré le Ministre-Président Rudi Vervoort.

Cette transformation s’accompagnera, sur les bandes de circulation récupérées, du développement d’un nouvel espace public d’ampleur métropolitaine, amené à devenir la colonne vertébrale d’un nouveau réseau d’espaces publics au sein des quartiers.

« Toutes les simulations et les comptages démontrent que la E40 est aujourd’hui surdimensionnée et sous utilisée. Nous proposons simplement d’adapter son gabarit à l’utilisation qui en est faite quotidiennement et nous prendrons évidemment des précautions pour éviter le report de trafic dans les quartiers environnants. Notre objectif n’est pas de détériorer les conditions de trafic », a martelé Rudi Vervoort.

Le reprofilage de l’E40 s’accompagne d’un meilleur guidage routier des usagers, de la réduction des vitesses de circulation, et d’un monitoring permanent de la mobilité afin d’assurer le succès du projet et de l’ajuster si nécessaire. Le projet prévoit par ailleurs de développer une nouvelle offre de mobilité urbaine. Ainsi de nouveaux sites propres bus au sein des quartiers sont prévus tandis que l’optimisation du réseau cyclable et des cheminements piétons est programmée.

Le Ministre-Président rappelle toutefois que les solutions optimales contre la congestion générée par la navette routière, indépendamment du présent projet, restent la mise en œuvre d’une réelle politique métropolitaine (RER, Parkings de transit, transport en commun interrégionaux, etc.) permettant aux navetteurs d’utiliser une alternative attractive.