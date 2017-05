Le rassemblement devant l’hôtel d’Erdogan annulé par les organisateurs

Le rassemblement public prévu mercredi à 18h00 devant l’hôtel dans lequel doit loger le président turc Recep Tayyip Erdogan, situé place Stéphanie, n’aura pas lieu, indique la page Facebook de l’AKP Belgique. La ville de Bruxelles a interdit la manifestation.

« Nous sommes navrés de devoir annoncer que la rencontre avec le président de la République de Turquie est annulée », indique la section belge du parti de M. Erdogan. Les partisans de l’homme fort d’Ankara semblent ainsi avoir prêté une oreille attentive aux doléances du bourgmestre Yvan Mayeur. Celui-ci avait une nouvelle fois soulevé la question lors du conseil communal de lundi, arguant qu’il n’était pas possible d’assurer l’ordre public et la sécurité de centaines de personnes alors que la capitale reçoit mercredi le président américain Donald Trump ainsi que les chefs d’Etat et de gouvernement des autres Etats membres de l’OTAN, dont la Turquie. La page Facebook de l’événement signalait la participation de quelque 700 personnes. « Nous remarquons que les manifestations des Turcs sont devenues violentes ces derniers temps. Une preuve en est les troubles qui ont éclaté près de l’ambassade », a expliqué M. Mayeur. Des échauffourées s’étaient produites début mars, en marge de la tenue du référendum qui a conféré de nouveaux pouvoirs au président turc Erdogan. Trois personnes avaient été blessées à l’arme blanche.