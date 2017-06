Le rassemblement de soutien au journaliste Mathias Depardon prévu lundi est annulé

Le comité de soutien belge de Mathias Depardon a décidé d’annuler le rassemblement prévu lundi sur la place du Luxembourg à Bruxelles, à la suite de la libération vendredi du photojournaliste français de 37 ans. Il était emprisonné depuis le 8 mai en Turquie.

Dégradation des conditions de travail des journalistes en Turquie

« Mathias étant libéré, le rassemblement est annulé! On fêtera comme il se doit sa libération quand il reviendra à Bruxelles! À bientôt! « , ont écrit samedi les organisateurs sur la page Facebook de l’événement.

Arrêté le 8 mai, Mathias Depardon faisait l’objet d’un ordre d’expulsion depuis le 11 mai, mais était détenu à Gaziantep par les autorités turques qui le soupçonnaient de « propagande terroriste » en faveur de la guérilla kurde. Sa détention a suscité l’inquiétude des défenseurs de la liberté de la presse qui ont dénoncé une dégradation des conditions de travail des journalistes turcs et étrangers en Turquie.

Un comité de soutien au photojournaliste avait aussi été mis sur pied en Belgique où réside sa mère. L’expulsion décidée vendredi est survenue au lendemain d’une visite de la mère de M. Depardon dans le centre de rétention de Gaziantep où il était détenu depuis un mois. Le président français Emmanuel Macron avait demandé le 3 juin à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan le retour en France « le plus vite possible » de Mathias Depardon. Le photojournaliste est arrivé en France vendredi soir. La mobilisation de lundi était soutenue par la fédération européenne des journalistes, la fédération internationale des journalistes et Reporters Sans Frontières (RSF).

(Belga)

Photo : Belga