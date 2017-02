Le rassemblement de plus de 3 personnes bientôt interdit à Beekkant?

Cette interdiction de rassemblement de plus de 3 personnes est déjà en place à Ribaucourt depuis fin novembre et la bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans (PS) se dit prête à l’élargir au périmètre de la station Beekkant. Selon La Libre, cette nouvelle mesure est pour le moment à l’étude et répond aux appels de plusieurs riverains. Ils ont en effet pris contact avec le cabinet de la bourgmestre et se plaignent de certains groupes de jeunes qui se réunissent près de la station. Selon la commune, cela fait 10 ans que Beekant est devenu un lieu de rassemblement et il n’y a pas eu de travail social dans le quartier depuis 20 ans. La commune a également introduit une demande auprès de la Région pour développer des infrastructures collectives pour les jeunes du quartier.