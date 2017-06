Le PTB choisit sa future tête de liste à Bruxelles pour la commission d’enquête du Samusocial

La désignation par le PTB de Mathilde El Bakri, future tête de liste en vue des élections communales à la Ville de Bruxelles en 2018, comme membre de la commission d’enquête sur le Samusocial, a eu le don d’en énerver plus d’un, vendredi après-midi, dans la majorité et au groupe MR du parlement bruxellois, au moment où le président Charles Picqué a lu la liste des futures membres de ladite commission.

Comme le CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang, le PTB disposera d’un représentant uniquement avec voix consultative, qui pourra bénéficier du même droit d’intervention et d’information que les autres membres. Le nom de Mathilde El Bakri a fait bondir tour à tour Emmanuel De Bock (DéFI), Benoît Cerexhe (cdH), Caroline Désir (PS), Viviane Teitelbaum (MR) et Jef Van Damme (sp.a). Ceux-ci ont fait valoir que tous avaient convenu de ne pas faire siéger dans la commission des mandataires de la Ville de Bruxelles, ce qui a été respecté par l’ensemble des autres formations. Michaël Verbauwheden (PTB) a répliqué qu’il n’avait pas de boule de cristal pour dire si Mme El Bakri serait élue à la Ville à la fin de l’année prochaine. (Belga, photo Belga/Thierry Roge)