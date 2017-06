Le prochain sommet de l’OTAN devrait se dérouler à Bruxelles en 2018

Le prochain « véritable » sommet de l’Otan pourrait se tenir à Bruxelles, dans les nouvelles installations de l’Alliance atlantique, à une date qui reste à déterminer, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Les chefs d’Etat et de gouvernement des 28 – et bientôt 29 avec le Montenegro, qui adhèrera le 5 juin – ont décidé, lors d’une « réunion spéciale » tenue jeudi dernier à l’occasion de la remise du nouveau siège à l’Otan par la Belgique, d’organiser l’an prochain un sommet en bonne et dure forme. « La Belgique est candidate » et la Turquie, qui a proposé d’accueillir un prochain sommet, mais pas nécessairement l’an prochain, n’y serait pas opposée, a-t-on indiqué de mêmes sources.

Le journal allemand ‘Die Welt’ affirmait mercredi que les dirigeants alliés avaient rejeté la semaine dernière l’offre du président turc Recep Tayyip Erdogan d’organiser le prochain sommet en Turquie – un pays dont les relations avec Moscou et la dérive autoritaire du régime inquiètent certaines chancelleries occidentales. Une décision devrait être prise le 29 juin prochain, lors d’une réunion des ministres de la Défense des 29 à Bruxelles, selon ces mêmes sources concordantes. (Belga, photo Belga/Mélanie Wenger)