Le prince Laurent et sa famille visitent un refuge pour sans-abri et leurs chiens

Le prince Laurent, la princesse Claire et leurs trois enfants – Louise, Nicolas et Aymeric – ont visité jeudi le refuge de la Fondation du prince destiné aux sans-abri et leurs chiens, boulevard d’Ypres, à Bruxelles. Ce centre d’accueil hivernal est ouvert depuis le 20 décembre et fermera ses portes le 19 mars prochain.

Le prince et sa famille ont d’abord rencontré trois personnes logées dans un container avant de s’entretenir avec une quatrième personne dans le second abri. Le couple princier est également allé à la rencontre d’un homme et de son chien dans la cour. Les enfants ont distribué des croquettes aux animaux. Le prince a ensuite salué divers représentants officiels, dont des membres de la direction du foyer et du cabinet de Pascal Smet, membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) en charge de la politique de l’aide aux personnes. Il a terminé la visite en remerciant les participants au projet. Il s’agit de la sixième édition de cet accueil hivernal destiné aux sans-abri et leurs chiens.

Les précédentes éditions avaient été organisées à proximité de la gare centrale. L’hiver passé, 12 à 14 personnes, en moyenne, ont été accueilles par nuit. Cette année, deux containers chauffés de huit lits chacun ont été installés dans la cour intérieure du foyer Georges Motte. Un troisième container est dédié aux sanitaires. Si besoin, un vétérinaire peut venir examiner les chiens. Cette année, l’encadrement a été amélioré avec trois éducateurs disponibles de 20H00 à 09H00 du matin. Le foyer permet entre autres aux sans-abri d’utiliser la buanderie, d’accéder à une salle avec télévision et jeux et de bénéficier de trois repas chauds par jour à la cantine. Cinq personnes utilisent la structure d’accueil depuis son ouverture de manière continue, tandis que neuf autres s’y sont présentées de temps à autre. Le foyer Georges Motte est géré par l’ASBL L’Armée du Salut. Les locataires bénéficient d’un accompagnement en vue de rétablir leur situation financière, administrative, sociale et familiale. (Belga)