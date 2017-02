Le président Trump déterminé à poursuivre la coopération avec l’UE (Pence)

Les Etats-Unis sont déterminés à « poursuivre la coopération et le partenariat avec l’Union européenne », a affirmé lundi à Bruxelles le vice-président américain Mike Pence, parlant d’un « engagement fort » du président Donald Trump en ce sens – en dépit de déclarations antérieures du nouveau locataire de la Maison Blanche.

« Aujourd’hui, j’ai le privilège, au profit du président Trump, d’exprimer le fort engagement des Etats-Unis envers une coopération continuée et un partenariat avec l’Union européenne », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse conjointe avec le président du Conseil européen, Donald Tusk. « Quelles que soient les différences entre nos deux continents, nous partageons le même héritage, les mêmes valeurs et, par dessus tout, le même but: promouvoir la paix et la prospérité, par le biais de la liberté, de la démocratie et l’Etat de droit », a ajouté le numéro deux de l’administration américaine.

Cet engagement des Etats-Unis envers l’UE est « ferme et durable », a ajouté M. Pence dans des propos rassurants et qui tranchent avec ceux tenus par le président Trump – il s’était réjoui du « merveilleux » Brexit et avait affirmé que d’autres pays pourraient suivre l’exemple britannique. M. Tusk a pour sa part exprimé le souhait que l’UE puisse compter sur « un soutien sans équivoque » de Washington.

Le président du Conseil européen a ainsi cité les « trois demandes clés » à respecter dans la relation UE-Etats-Unis, et dit avoir reçu de M. Pence l’assurance qu’elles seraient respectées par la nouvelle administration américaine. « Il s’est passé trop de choses dans votre pays et dans l’Union européenne au cours du mois écoulé, il y a eu trop d’opinions nouvelles et parfois surprenantes exprimées sur nos relations et notre sécurité commune pour prétendre que tout va comme d’habitude », a souligné M. Tusk, dans une allusion aux vives critiques exprimées par M. Trump sur l’UE, une organisation selon lui promise à davantage de fragmentation après le Brexit.

Accueillant M. Pence dans la foulée, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a affirmé que « le moment n’est pas venu de diviser l’Europe et les Etats-Unis », en se disant soulagé que le vice-président ait choisi l’Europe comme destination pour son premier déplacement à l’étranger depuis son entrée en fonction, le 20 janvier dernier.

