Le président de la Cour d’assises dénonce la paralysie des audiences

Le président de la Cour d’assises de Bruxelles, Michel De Greef, et l’avocat général Stéphane Lempereur, ont tenu une brève conférence de presse jeudi en fin de matinée, pour dénoncer une paralysie de leurs audiences en raison d’une action des agents de sécurité. Ces derniers se sont portés malades en grand nombre, jeudi, pour manifester leur mécontent à la suite d’une réunion avec leur direction mercredi après-midi.

Le juge Michel De Greef a qualifié de surréaliste la situation au palais de justice de Bruxelles. Le magistrat doit présider une session d’assises qui devait débuter à 09h00 ce jeudi mais le procès n’a pas pu commencer, faute d’agents de sécurité. Nombre de ces derniers ne se sont pas présentés jeudi. Ils se sont portés malades en signe de protestation contre leur hiérarchie. Les agents se disent non satisfaits de la réunion qui s’est tenue mercredi après-midi avec leur direction concernant leur passage sous l’autorité non plus du ministère de la Justice mais de celle de l’Intérieur. Les agents de sécurité veulent garder leur statut et obtenir des compensations salariales. La cour d’assises a pu reprendre normalement jeudi vers 12h00, après l’arrivée de nouveaux agents de sécurité venus en renfort. (Belga)

Images : Thierry Dubocquet