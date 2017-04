Le plan stratégique bruxellois 2017-2019 présenté à la veille de la Semaine e-santé

Les ministres bruxellois en charge de la Santé, Didier Gosuin et Guy Vanhengel, présentaient mercredi le plan bruxellois e-santé 2017-2019, à quelques encablures de la 2e édition de la Semaine e-santé qui se tiendra du 24 au 28 avril. Six chantiers prioritaires baliseront ce plan.

L’e-santé fait appel aux technologies de l’information et de la communication dans le but d’arriver à un échange sécurisé de données médicales et/ou d’utiliser des applications mobiles liées à la santé. L’encodage se fait par le biais des soignants (généralistes, hôpitaux, …) avec le consentement préalable du patient. La région bruxelloise a fait un énorme pas en avant en un an dans ce domaine, ont affirmé les deux ministres qui précisent que le nombre de patients inscrits au Réseau Santé Bruxellois (RSB) est passé de 252.292 au 1er février 2016 à 451.071 au 1er mars 2017 (environ 40% de la population bruxelloise). Sur les 1.280 médecins généralistes pratiquant en région bruxelloise, 854 sont inscrits au RSB. Néanmoins, l’exercice doit se généraliser encore, d’où l’idée du plan 2017-2019. L’implication des prestataires de soins sera l’un des chantiers mis en oeuvre via une informatisation accrue des hôpitaux et une participation active au partage des données. Il est également prévu de mettre en réseau les données des gardes de médecine générale. Afin de faciliter tout cela, un troisième chantier visera l’accompagnement des prestataires de première ligne. Une attention particulière sera aussi accordée à la sensibilisation et la formation des patients. Les deux derniers défis concerneront les maladies chroniques et les personnes dépendantes, ainsi que la santé mentale. Des informations concrètes, des éclairages et une campagne de sensibilisation aux avantages de l’e-santé sont au programme de la Semaine de l’e-santé, organisée du 24 au 28 avril prochains. (Belga)