Le personnel de la brasserie « Aux armes de Bruxelles », située rue des Bouchers, est entré en grève vendredi après-midi vers 15H45, annonce Christian Bouchat, secrétaire régional de la FGTB pour l’horeca bruxellois. Les travailleurs protestent contre les procédures de licenciements annoncées au lendemain du rachat de l’établissement par les frères Beyaz.

La brasserie compte environ 70 travailleurs, selon la FGTB. Le personnel suspecte qu’un juriste recherche des motifs pour licencier des travailleurs pour faute grave. « Des procédures de licenciement doivent être lancées aujourd’hui, alors que l’achat date d’hier : c’est du jamais vu », s’étonne Christian Bouchat. Les frères Beyaz avaient fait une première tentative de rachat il y a dix ans, mais la famille Veulemans, à l’époque propriétaire, avaient alors préféré conclure la vente avec le groupe Flo. Les travailleurs craignent une mise en faillite de la société de gestion et un report du passif social sur la collectivité. « Ce scénario du pire permet de se séparer des vieux travailleurs, des travailleurs payés au-delà du salaire minimum en vigueur au sein du secteur horeca et surtout de se débarrasser des délégués syndicaux », explique Christian Bouchat. « Il existe en Belgique seulement deux brasseries restaurants avec des délégués syndicaux: Léon et Les armes. Les frères Beyaz ne supportent pas l’idée d’avoir des délégués syndicaux chez eux. Nous avons pourtant essayé, mais à chaque fois, nos candidats ont été licenciés. Des montages ont été faits aux brasseries Georges par exemple pour rester en dessous du seuil en mettant par exemple les employés dans d’autres sociétés ». Les frères Beyaz possèdent de nombreux établissements comme L’Aroma coffee lounge, le Manhatan café, le North Express, le Paon royal, Le vieux Pannenhuis, les Brasseries Georges, l’Ommegang ou le Café de l’opéra. Ils ont diverses sociétés montées au Luxembourg, selon les syndicats. (Belga)