Le parquet requiert 5 ans de prison contre l’homme qui a fauché une fille de 12 ans

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis jeudi une peine effective de cinq ans de prison, une amende de 6.600 euros et une interdiction de conduire à vie contre Muhammed A., un Schaerbeekois de 21 ans qui, en octobre 2015, a mortellement fauché une fille de 12 ans à Vilvorde. C’est la peine à laquelle il a été condamné le 12 décembre dernier par le tribunal de police de Vilvorde, sauf que le tribunal avait alors assorti la peine de prison d’un sursis de 10 mois. Le jeune homme avait interjeté appel.

L’accident s’était produit au carrefour des rues Jean François Willems et Radiatoren. La jeune fille avait été renversée par une voiture alors qu’elle roulait à vélo sur une piste cyclable. Le conducteur du véhicule, Muhammed A., avait pris la fuite vers l’étranger après l’accident, avant de se rendre à la police le 2 novembre.

Entre-temps, il était apparu que le suspect n’avait jamais obtenu son permis de conduire et avait été condamné à de multiples reprises pour conduite sans permis et/ou sans assurance ou documents. « Une vitesse adaptée aurait permis d’éviter l’accident », a déclaré jeudi la substitute Anita Van Molle devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. L’homme roulait à 85 km/h en agglomération. « Des témoins ont évoqué une conduite et une vitesse inadaptées, tant avant qu’après l’accident. » Pour la substitute, « c’est une illusion de penser que cet homme pourrait un jour respecter les règles et décisions de justice », alors qu’il n’a jamais respecté les interdictions de conduire auxquelles il a été condamné. (Belga)