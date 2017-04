Le parquet général demande la suspension du prononcé pour Christian Van Eyken

Le parquet général de Bruxelles a proposé lundi d’accorder au député francophone du parlement flamand Christian Van Eyken (UF) ainsi qu’à sa collaboratrice Sylvia B. la suspension du prononcé. Selon le ministère public, les deux intéressés ont falsifié le diplôme de Sylvia B. afin que celle-ci puisse toucher un salaire plus élevé comme assistante parlementaire du député Van Eyken. Sylvia B. a reconnu les faits tandis que Christian Van Eyken nie toute implication.

Les faits ont été révélés dans le cadre de l’enquête relative à l’assassinat de Marc Dellea, l’époux de Sylvia B. Lorsque cette dernière et Christian Van Eyken sont devenus suspects aux yeux des enquêteurs, l’ordinateur des deux intéressés a été analysé et les traces d’un faux diplôme ont été découvertes. « Ils se sont basés sur le diplôme d’enseignement secondaire supérieur d’une autre personne afin d’établir celui de madame B. », explique le parquet général. « Madame B. n’avait pas besoin de ce faux diplôme pour travailler au parlement mais sans ce dernier, elle tombait dans la catégorie salariale D alors qu’avec celui-ci, elle relevait de la catégorie C. »

Sylvia B. aurait touché de cette manière 72.000 euros en trop selon les estimations du parlement flamand qui a réclamé par la voix de son avocat le remboursement des sommes indûment perçues. Christian Van Eycken et sa collaboratrice sont non seulement poursuivis pour falsification de diplôme et escroquerie mais aussi pour avoir fait légaliser le faux diplôme par Damien Thiery, le bourgmestre de Linkebeek. Ce diplôme légalisé constitue, selon le ministère public, un deuxième faux.

Etant donné que les deux intéressés n’ont aucun casier judiciaire, le parquet général peut se satisfaire de la suspension du prononcé. Sylvia B. a reconnu les faits mais l’idée de falsifier son diplôme revient, selon son avocat, à son mari assassiné qui devait faire face à d’importantes dettes. Christian Van Eyken n’était pas au courant de la falsification, poursuivent Sylvia B. et son conseil. Le député a demandé par la voix de son avocat son acquittement. Le jugement sera rendu le 22 mai. (Belga)