Le parquet fédéral a ouvert moins de dossiers de terrorisme l’année dernière

Le parquet fédéral a enregistré l’année dernière une baisse d’un tiers du nombre de nouvelles enquêtes concernant des affaires de terrorisme, en comparaison avec 2015. Le nombre total de dossiers aurait cependant augmenté en Belgique car les parquets locaux s’occupent des « plus petites » affaires, ajoute le parquet fédéral.

Le nombre de nouvelles enquêtes pénales concernant des affaires de terrorisme a augmenté ces dernières années. Le parquet fédéral en dénombrait 52 en 2009 contre 195 en 2014. Marquée par l’attentat contre Charlie Hebdo et les attaques à Paris, l’année 2015 a établi un nouveau record avec 313 nouvelles enquêtes. En 2016, l’année des attentats perpétrés dans la station de métro Maelbeek et à l’aéroport de Zaventem, 226 nouvelles enquêtes ont été ouvertes, soit une baisse de près d’un tiers par rapport à 2015. Cette diminution statistique ne reflète cependant pas la réalité, précise le parquet fédéral. « Différentes enquêtes ont été fusionnées et nous devons donc traiter des dossiers plus imposants », explique Thierry Werts, porte-parole du parquet fédéral. « Les parquets locaux s’occupent par ailleurs des ‘plus petites’ affaires. Au total, il y a donc eu plus de nouvelles enquêtes pour terrorisme en 2016, mais pas au parquet fédéral. » Deux magistrats travailleraient d’ailleurs à temps plein sur ces affaires terroristes au parquet de Bruxelles. Les statistiques concernant l’ouverture de nouveaux dossiers n’étaient pas encore disponibles auprès des parquets locaux mais le plus grand nombre de dossiers se trouvent à Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi. ( Belga)