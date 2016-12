Le parlement flamand approuve le budget 2017

Le parlement flamand a approuvé jeudi, après deux jours de débats, le budget 2017, majorité (N-VA, CD&V, Open Vld) contre opposition (sp.a, Groen, Vlaams Belang).

Les députés de la majorité et de l’opposition ont abordé durant deux jours toutes les questions suscitées par le budget 2017. Les partis de l’opposition ont notamment émis des critiques vis-à-vis des économies, des factures plus élevées, de l' »équilibre » budgétaire proposé (en fait en déficit de 115 millions d’euros), de la taxe sur l’énergie (Turteltaks) et du financement de l’enseignement.

Tandis que la majorité a notamment défendu les réformes entreprises. « La politique du gouvernement flamand commence à porter ses fruits. La Flandre va de l’avant », a conclu le ministre-président flamand Geert Bourgeois (N-VA).

