Le Parlement bruxellois uni pour améliorer sa gouvernance

Le Parlement bruxellois s’est réuni ce matin pour discuter de nouvelles propositions en matière de bonne gouvernance.

Le président du Parlement bruxellois, Charles Picqué, a réuni en groupe de travail les chefs de file des principales formations politiques (majorité et opposition). Dix partis étaient représentés, 5 francophones (PS, MR, DEFI, CDH, ECOLO) et 5 néerlandophones (VLD, SPA, GROEN, NVA, Cd&V).

Plusieurs dizaines de propositions ont été mises sur la table et un certain nombre d’entre elles sont susceptibles de recueillir un large consensus, selon le communiqué de presse. La majorité et opposition se sont mis d’accord pour avancer rapidement sur un nombre de sujets concrets comme par exemple l’installation d’un organe de déontologie, une plus grande transparence sur les mandats et les rémunérations ou encore des plafonds plus restrictifs en termes de rémunérations.

DES PRIORITÉS FIXÉS

Après un premier échange de points de vues, il a été décidé d’avancer rapidement sur les propositions qui recueillent le plus large consensus. Il s’agit en particulier de tout ce qui touche au renforcement de la transparence (cadastre et publicité des rémunérations, etc.) et aux mécanismes destinés à mieux prévenir les conflits d’intérêt.

La prochaine réunion, fixée juste avant les vacances de carnaval, devrait déboucher sur les premières décisions en la matière. L’objectif est que les premiers textes soient votés avant la fin de la session en juillet.