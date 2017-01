Le parlement bruxellois met sur pied un groupe de travail pour améliorer la gouvernance en Région-capitale

Le président du parlement bruxellois, Charles Picqué, a annoncé jeudi la mise sur pied, dès vendredi, d’un groupe de travail chargé de faire avancer une série de propositions pour améliorer la gouvernance et de la transparence en Région-capitale. S’exprimant à l’occasion des vœux de Nouvel an adressés par le bureau de l’assemblée à la presse, il a avancé quelques pistes mises sur la table par différents groupes parlementaires.

« Nous voulons mieux anticiper les choses… Nous ne serons jamais tout à fait à l’abri d’affaires, mais je pense que des choses dans l’ampleur telle qu’à pris le mode de fonctionnement de Publifin n’existent pas chez nous », a commenté M. Picqué. Selon le président du parlement régional, la Région bruxelloise planchera sur une série de mesures d’une part au sein du gouvernement, et d’autre part au sein du parlement. Le gouvernement se penchera ainsi sur tout ce qui est lié à l’exercice de la tutelle sur les communes et des enjeux tels que le nombre d’élus.

Au départ des réflexions du groupe de travail, le parlement planchera sur l’amélioration du fonctionnement de la commission déontologie actuellement privée de pouvoir de sanction et sur le retour de représentants de l’opposition dans les para-régionaux (STIB, Port, Citydev). Sera aussi sur la table la question de la transparence entre le gouvernement et les communes ainsi que les intercommunales, mais aussi de l’exécutif à l’égard du parlement, de la population et de la presse. Actuellement, le gouvernement bruxellois est le seul dans le pays à ne pas diffuser ses ordres du jour. Cela pourrait changer dans les mois à venir. La réflexion portera aussi sur le cumul de mandats et de rémunérations. A titre personnel, Charles Picqué n’a pas caché sa préférence pour une limitation des rémunérations de mandats pour ne pas prendre le risque d’avoir un fonctionnement étanche entre les niveaux régional et communal. Dans tous les cas, les mesures prises devront trouver à s’appliquer dès 2018-2019, a-t-il souhaité. (Belga)

