Le parking en double file est une plaie à Bruxelles, selon Touring

Pour l’organisation de mobilité Touring, il y a trop de parking en double file en Région bruxelloise. Le parking en double file ralentit considérablement la circulation et est source de dangers pour les automobilistes et surtout pour les cyclistes, en cas de manoeuvre ou de dépassement. Or dit Touring, cette pratique est beaucoup moins verbalisée qu’auparavant. Il y aurait eu 20 % de procès verbaux en moins de 2014 à 2015. La cause du parking en double file est la diminution du parking en surface et le manque de zones de livraison. Certaines artères sont plus touchées que les autres, comme les noyaux commerciaux, mais aussi la chaussée de Ninove, l’avenue de la Toison d’Or, la rue Bara, l’avenue Charles-Quint ou encore l’avenue Louise. Touring demande donc de verbaliser plus sévèrement ce genre de pratique.