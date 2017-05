Le Parc du Cinquantenaire accueille le festival Kermezzoo jusqu’au 21 mai

C’est la troisième édition du festival Kermezzoo. Un festival original orienté autour de l’humour. Cette année, le Kermezzoo diversifie son programme. En parallèle des spectacles et des stand up, le Kermezzoo lance les Nokturnes : des concerts éléctro avec des lives et des DJ set enflammés dans le chapiteau installé au Parc du Cinquantenaire.

Au programme ce week-end : le spectacle impressionnant du Limbo : troupe de cirque connue à l’international, ainsi que le One Night Stand : cinq humoristes qui défileront sur scène dont Kyan Khojandi, l’acteur de la mini-série Bref.

Des activités gratuites pour les enfants sont accessibles toute la journée au Parc du Cinquantenaire, le festival continuera jusqu’au 21 mai.

EN DUPLEX : Laura Duclerc

IMAGES : Jennifer Fuks