Plus de 200 personnes ont assisté à la présentation du Pacte d’excellence hier soir au Collège Saint-Pierre de Jette. La ministre de l’Education Marie-Martine Schyns a ainsi eu l’occasion de répondre aux interrogations des acteurs éducatifs et des parents d’élèves. Parmi les principaux thèmes abordés : l’avenir du cours du latin, la perspective d’une école inclusive ou encore la fusion des filières techniques et professionnelles.

Images : Nicolas Franchomme