Le nombre de logements confiés aux Agences Immobilières sociales a augmenté de 10% en 2016

Les Agences Immobilières Sociales de la Région bruxelloise ont atteint un nouveau pallier au 31 décembre dernier, comptant quelque 4.500 logements que leur ont confié les propriétaires, soit quelque 10% de plus qu’un an auparavant, a indiqué lundi la Fédération des Agences Immobilières Sociales de la Région-capitale (FEDAIS).

Ces logements situés dans les 19 communes de Bruxelles appartiennent principalement à des particuliers qui, en échange d’un loyer moins élevé, bénéficient d’une tranquillité de location (loyer garanti en toutes circonstances, que le bien soit occupé ou non; entretien du bien en bon père de famille; couverture des éventuels dégâts locatifs; aide à la rénovation; avantages fiscaux…). L’AIS qui s’occupe de la gestion locative, attribue les logements à des personnes à faibles revenus. L’an dernier, les 23 AIS bruxelloises ont pris en gestion pas moins de 424 logements supplémentaires, faisant passer le parc de 4.085 (fin 2015) à 4.509 unités (fin 2016). Durant les années précédentes, la croissance nette moyenne se situait autour de 300 logements par an.

Selon la FEDAIS, l’explication d’un tel bond en 2016 tient en la notoriété grandissante du secteur. Au fil du temps, les profils des propriétaires se diversifient également. En plus de ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie de s’occuper de leur bien, qui habitent à l’étranger ou qui adhèrent pleinement à la mission sociale du secteur, les AIS touchent désormais de nouvelles catégories de propriétaires parmi les investisseurs privés, personnes morales comme personnes physiques. Cette évolution s’illustre notamment par le nombre croissant de futurs acquéreurs qui frappent à la porte des AIS: à la recherche de conseils pour leur achat immobilier et éventuellement d’une aide à la rénovation, ils trouvent auprès des AIS une certaine sécurité de placement à long terme au bénéfice d’une action sociale utile et valorisante. Les AIS lanceront à partir du 2 mai une nouvelle campagne de promotion à destination des propriétaires de biens situés à Bruxelles. (Belga)