Le nombre d’accidents et de victimes de la route baisse en 2016… sauf à Bruxelles (infographie)

L’an dernier, les accidents de la circulation ont causé la mort de 637 personnes sur les routes belges, dont 17 en Région bruxelloise. Le nombre de décès a diminué de 13% par rapport à 2015 sur le territoire belge, ressort-il des statistiques du SPF Economie sur le sujet publiées mercredi.

Si les baisses les plus significatives du nombre de décès concernent les 75 ans et plus ainsi que les moins de 30 ans, les 15-29 ans restent malgré tout les plus touchés par les accidents de la route avec 160 morts.

Au total, en 2016, on a dénombré 40.096 accidents de la route faisant au total 51.827 victimes dont 47.087 blessés légers, 4.103 blessés graves et 637 personnes ayant perdu la vie dans les 30 jours suivant l’accident. Sur les 10 dernières années, si la diminution du nombre de tués sur la route s’élève en moyenne à 5% par an, elle est de 8% chez ces jeunes, relève le SPF Economie.

D’après les statistiques, la moitié des décès sur les routes belges concerne le conducteur ou passager d’une voiture particulière. Les motards (motos et cyclomoteurs) représentent 14% des victimes tuées, les piétons 12% et les cyclistes 11%. Il ressort toutefois que le constat est fort différent d’une région à l’autre. À Bruxelles, les conducteurs ou passagers de voitures particulières représentent 6% des victimes ayant perdu la vie sur les routes. La plus grande catégorie concerne les piétons: 59% des personnes tuées sur la route. (Gr.I., avec Belga, photo Belga/John Thys)