Le nom du président du CPAS n’est pas encore connu

A la suite de la démission d’Yvan Mayeur en tant que Bourgmestre de la Ville de Bruxelles et celle de Pascale Peraïta comme présidente du CPAS, Philippe Close, l’échevin des Finances, du Personnel et du Tourisme va reprendre le poste de Bourgmestre. Il va quitter son mandat de chef de groupe PS au parlement bruxellois et son rôle de député bruxellois. Il annonce aussi quitter tous ces mandats qui ne seraient pas en lien avec son mayorat.

De son coté le sp.a confirme quitter la majorité.

Pas d’information par contre concernant les éventuels nouveaux échevins et le nom du nouveau président du CPAS.