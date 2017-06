Le Musée de la Ville de Bruxelles sera le musée belge pour Museomix 2017

Le Musée de la Ville de Bruxelles-Maison du Roi a été choisi pour Museomix 2017 en tant que le musée belge. Pour la première fois, un musée bruxellois participera à ce grand marathon créatif, intensif, festif de 3 jours pour imaginer et construire, par équipes, des dispositifs de médiation innovants qui font « vivre le musée autrement« . C’est un événement international qui se déroulera en parallèle dans des musées français, italiens, suisses, brésiliens…

La ville de Bruxelles recherchera des candidats pour participer à cet événement qui se tiendra le 10, 11 et 12 novembre. « Durant trois jours (et deux nuits), des équipes multidisciplinaires — constituées de « museomixeurs » — investissent l’espace muséal et créent des dispositifs de médiation innovants, en utilisant la plupart du temps des technologies numériques et de nouveaux médias. Par groupe, ils co-créent des prototypes qui visent à faire participer le visiteur au contenu muséal, en lui re

donnant par exemple la parole, en lui permettant de toucher, de jouer, de tester, etc ».

L’an dernier, c’est le MAS (Museum aan de Stroom) à Anvers qui avait été choisi pour Museomix 2016