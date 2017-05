Le muguet du 1er mai : une tradition qui perdure

C’est la tradition : le 1er mai, on offre un brin de muguet à ses proches pour leur porter bonheur. Et pour connaître les origines de cette coutume, il faut remonter le temps jusqu’à la Renaissance.

Louis de Girard de Maisonforte, le chevalier de Catherine de Médicis offre un brin de muguet au roi Charles IX en guise de porte-bonheur, le premier mai 1561. Le roi ayant apprécié le geste, il en offre l’année suivante aux femmes de la cour et décrète qu’il en sera ainsi chaque année.

La tradition se perd ensuite jusqu’au 1er mai 1895, lorsque le chanteur Felix Mayol monte sur scène avec un brin de muguet attaché à son costume. La tradition est relancée et à la Belle Epoque, les grands couturiers offrent chaque année le fameux brin de muguet à leurs ouvrières et clientes. Christian Dior en fait même l’emblème de sa maison de couture, et le 1er mai devient une fête chaque année à Paris.

La fête du travail n’est créée qu’en 1889 mais le brin de muguet ne sera associé à la fête du travail qu’au début du XXème siècle. C’est sous Pétin que la fête des travailleurs devient la fête du travail et que l’églantine rouge (alors trop connotée à gauche) est remplacée par le muguet.

Depuis, la tradition perdure en France, en Suisse et en Belgique mais seulement du côté francophone. En Flandres, la tradition a disparu il y a environ 20 ans.

Pour les fleuristes : une journée chargée



Des dizaines de milliers de brins seront encore offerts cette année, et les fleuristes ne chômeront pas en ce jour férié !

Les producteurs non plus, mais le muguet ne vient plus de Belgique. La plaque tournante du muguet, c’est Nantes. Cette année, la météo a été bonne et les clochettes sont belles. Mais attention, le muguet ne dure pas, il faut en profiter vite !

REPORTAGE : Sabine Ringelheim et Marjorie Fellinger