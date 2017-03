Le MR d’Ixelles demande à M. Destexhe de démissionner comme conseiller communal

Le MR d’Ixelles a annoncé lundi avoir demandé au sénateur Alain Destexhe de démissionner de son mandat de conseiller communal « vu ses absences nombreuses et répétées, notamment dues à ses voyages et missions à l’étranger », comme la semaine dernière en Syrie.

« Le MR est le premier parti à Ixelles et tous nos élus doivent être présents aux conseils communaux. C’est un engagement sans concession à l’égard des citoyens. Cela figure noir sur blanc dans les engagements signés par les élus libéraux d’Ixelles, ainsi que dans la charte des mandataires au niveau du MR. Sur le plan éthique, il est évident que lorsqu’un élu ne siège plus régulièrement au Conseil communal, il doit céder le flambeau à son suppléant, disponible pour siéger et exercer pleinement son mandat », a affirmé la présidente du MR de cette commune bruxelloise, Dominique Dufourny, dont elle est également bourgmestre.

Le conseil communal d’Ixelles a voté jeudi dernier à l’unanimité, à l’initiative du groupe MR d’Ixelles, une motion pour plus de transparence dans les mandats et les rémunérations publiques. Mme Dufourny a, dès le lendemain du vote de cette motion, appelé Alain Destexhe « afin qu’il présente sa démission et soit remplacé par son suppléant dès le prochain conseil communal d’avril », a-t-elle indiqué dans un communiqué. (Belga)