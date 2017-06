Le mouvement Falun Gong manifeste contre le régime chinois à Bruxelles

Falun Gong, c’est une pratique traditionnelle chinoise pratiquée par plus de 100 millions de personnes à travers le monde qui inclue des exercices simples de méditation. Ses principes sont l’authenticité, la compassion et la patience. Depuis 20 ans ses pratiquants se disent persécutés par le régime chinois et dénoncent la détention de centaine de milliers de personnes dans des camps de concentration du régime. Ils disent aussi que des prélèvements d’organes sont menés sur ces détenus alors alors que les victimes sont encore vivantes.

Les responsables de la branche belge du mouvement étaient réunis ce matin alors que les dirigeants chinois rencontraient les dirigeants européens pour les sommet Chine-UE, une action silencieuses pendant laquelle la trentaine de manifestants ont réalisé les exercices propre au Falun Gong.

Reportage: Nicolas Franchomme