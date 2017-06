Le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet, visite le chantier du tunnel de la porte de Hal

Le tunnel de la Porte de Hal est en chantier depuis le de 27 février dernier. Des travaux d’étanchéité mais aussi de rénovation et de modernisation générale sont en cours. Une cloison séparera notamment les deux sens de circulation et des issues de secours seront ajoutées. Un chantier qui reçoit la visite ce vendredi de la presse et du Ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet (sp.a). Bonne nouvelle pour les automobilistes, la circulation automobile sera rétablie sur une bande dans chaque direction jusque avril 2018. Le tunnel sera donc accessible en particulier pour les festivités de la Foire du Midi.