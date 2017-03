Le métro bruxellois se met au diapason du Klarafestival

Des mini-concerts acoustiques de musique classique seront organisés jeudi dans quatre stations du métro bruxellois dans le cadre de l’édition 2017 du Klarafestival, qui se tiendra du 9 au 24 mars prochains à Bruxelles mais aussi à Bruges et à Anvers, indique mardi la STIB dans un communiqué.

Les cinq artistes du groupe St. Georges Quintet se produiront de 17h à 19h, par prestation de 20 minutes, au niveau des mezzanines des stations de métro Arts-Loi, De Brouckère, Rogier et Gare centrale, précise la société.

L’édition 2017 du Klarafestival a pour titre « Home sweet home » et abordera les thèmes de la migration et du déplacement, de l’exil et de l’identité.

(Belga)