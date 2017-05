Le médicament Orkambi contre la mucoviscidose ne sera pas remboursé

L’Orkambi est un médicament utilisé pour traiter un type de mucoviscidose (MV) spécifique. Près de 500 patients sont touchés par ce type de MV en Belgique et 750 aux Pays-Bas. Les deux pays étaient en négociation avec les fabricants du médicament pour fixer un prix convenable. Mais aucun accord n’a été trouvé. La Commission de remboursement des médicaments (CRM) de l’INAMI en Belgique et l’institut des soins de santé néerlandais (Zorginstituut) ont estimé que le produit n’est pas un coût-efficace.

Maggie De Block, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a déclaré dans un communiqué : « Nous souhaitons mettre ce médicament à disposition de nos patients et voulons payer un prix convenable. Mais, en même temps, on ne peut pas entamer une grosse partie du budget pour un seul médicament pour ensuite ne plus pouvoir rembourser des médicaments vitaux.».

Elle ajoute : « J’espère, tout comme mon homologue néerlandais, que le fabricant finira par nous faire une offre acceptable. »