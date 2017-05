Le marché immobilier des bureaux reste stable à Bruxelles

Le marché immobilier des bureaux bruxellois est resté stable l’an dernier, la vacance de ce type de bien sur la Région-capitale s’affichant une nouvelle fois à 7,9%, comme en 2015, près des 8% observés depuis 2011. Le stock de bureaux a quant à lui poursuivi sa diminution observée depuis 2013 (-2,5%; -234.234 m2), ressort-il du dernier Observatoire des Bureaux présenté mardi par Citydev, Inventimmo et Bruxelles Développement Urbain.

La contraction est particulièrement forte dans le quartier Louise (-4,2%), qui a fait l’objet de différents projets de reconversion et qui passe désormais sous la barre du million de m² de bureaux. D’après l’Observatoire numéro 37, le marché bruxellois du bureau est toutefois appelé à évoluer en 2017, après trois années de diminution du stock et cinq années de stabilité de la vacance. En cause: l’arrivée de nouvelles très grandes surfaces dans lesquelles de nouveaux occupants s’installeront avant la fin de l’année et qui va gonfler le stock. Conséquence: la vacance augmentera car ces mêmes occupants quitteront leurs bureaux actuels. Les conversions ne pourront les compenser, « à moins qu’en conséquence du BREXIT, de nouveaux occupants arrivent sur la place bruxelloise », lit-on en conclusion du rapport.

Le document passe par ailleurs au microscope l’évolution du marché dans le quartier de la gare du Midi, dont la surface totale ne représente que 4% du stock. La quasi totalité de ce quartier est occupé par les services publics fédéraux (93%). Cette zone n’a donc pas concrétisé sa vocation de quartier d’affaires international. Le quartier, qui a longtemps affiché le taux de vacance le plus bas de la Région bruxelloise, a atteint 8,4% en 2016 (6,8 % en 2015).

Le schéma directeur du quartier Midi adopté en 2016 par le gouvernement bruxellois y envisage à terme la création de nouveaux immeubles de bureaux, d’espaces publics, des immeubles de logements, des équipements ainsi que des commerces. Les sites de bureaux le long de la rue des Deux Gares devraient être bientôt entièrement redéveloppés. (Belga)