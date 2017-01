Le marché du Parvis de Saint-Gilles déménage pendant les travaux de rénovation

Depuis ce mardi, le célèbre marché du parvis de Saint-Gilles qui existe depuis 1865 a déménagé pour faire place aux travaux de rénovation. Ceux-ci dureront environ 9 mois. Le marché est à présent installé, non loin, sur le Carré Monnaies, près de la rue de Moscou. Sur le site internet de la commune, on apprend que les marchés des mardi, mercredi et jeudi, seront plutôt orientés alimentation durable. Les marchés du samedi et du dimanche, plus mixte avec de l’alimentation et de l’artisanat. Le marché du jeudi est catalogué, lui, de « gourmand ». (Photo Belga)