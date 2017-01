Le groupe U2 en concert au stade Roi Baudouin le 1er août 2017

Le groupe irlandais U2 se produira le mardi 1er août prochain au stade Roi Baudouin à Bruxelles dans le cadre de sa tournée européenne « The Joshua Tree Tour 2017 », a annoncé lundi le promoteur de concerts Live Nation. La bande à Bono débutera sa tournée en Amérique du Nord le 12 mai et la poursuivra en Europe à partir du 8 juillet. Les tickets pour l’étape bruxelloise seront mis en vente le 16 janvier à 10h00 sur les sites proximusgoformusic.be et ticketmaster.be. Cette tournée marque le trentième anniversaire de la sortie de l’emblématique album de la formation irlandaise « The Joshua Tree », sur lequel figure entre autres le titre « With or without you ». La première partie des étapes européennes de la tournée sera assurée par Noel Gallagher’s High Flying Birds. (Belga, photo Livenation)