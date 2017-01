Le gouvernement Vervoort dit oui à un Grand Prix de Formule E, mais pas à Koekelberg

Le gouvernement bruxellois a donné jeudi son feu vert de principe à l’organisation d’un Grand Prix de Formule E dans la capitale, mais pas Koekelberg, a-t-on appris de sources concordantes à l’issue de la réunion.

Les organisateurs s’étaient tournés vers la commune de Koekelberg pour solliciter le droit d’organiser cette compétition le 1er juillet prochain sur un circuit aménagé provisoirement sur le pourtour du parc Elisabeth. Forts d’un avis négatif de l’administration de la mobilité, les ministres bruxellois ont rejeté cette demande qui bénéficiait du soutien des autorités locales. Les motifs du refus sont d’ordre technique et liés aux infrastructures. Selon le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort, cette compétition engendrerait la fermeture partielle du boulevard Léopold II qui plus est, durant un week-end de départs en vacances. Le gouvernement bruxellois a également sensibilisé aux arguments avancés par les riverains opposés à ce projet qui lui ont fait parvenir une pétition.

Par contre les ministres bruxellois ne sont pas opposés par principe à l’organisation de cette compétition qui peut constituer un adjuvant pour l’image de Bruxelles, ailleurs dans la ville. Il y a quelques semaines, le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet (sp.a), et la secrétaire d’Etat à la Sécurité routière, Bianca Debaets (CD&V), avaient fait part de leurs réticences à l’égard de l’organisation d’une course automobile dans la capitale densément bâtie. Le calendrier de la prochaine saison de Formule E prévoit l’organisation d’un Grand prix à Bruxelles le 1er juillet. Il était initialement envisagé de l’organiser sur le plateau du Heysel. Mais la Ville de Bruxelles a freiné des quatre fers en analysant les contraintes financières d’un tel événement, et notamment celles liées au réasphaltage de tout ou partie des voiries utilisées dans le cadre du circuit temporaire. (Belga)