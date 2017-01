Le gouvernement fédéral soumet le centre migration Myria à d’importantes économies

Le centre Myria qui défend les droits fondamentaux des personnes étrangères en Belgique est soumis par le gouvernement fédéral à d’importantes mesures d’économies qui portent atteinte à son équilibre financier, a dénoncé mardi en commission de l’Intérieur de la Chambre un de ses représentants, Koen De Wulf. Lors de la réalisation du budget 2014, Myria avait concocté son budget sur base des injonctions du gouvernement appelant à des économies dans tous les départements, de l’ordre de 4% en coûts du personnel et de 20% en besoins de fonctionnement. Mais au final, Myria s’est vu imposer des économies linéaires de 20% alors que ses coûts de personnel atteignent 67% de son budget global. Depuis lors, l’institution fait face à d’importants déficits, la situation n’ayant jamais été corrigée par le gouvernement. Cette situation pèse sur la capacité du centre à agir, lui qui qui s’est notamment exprimé sur la situation des demandeurs d’asile dont le sort est entre les mains du secrétaire d’Etat N-VA Theo Francken.

Renvoyant à la ministre MR du Budget Sophie Wilmès, la secrétaire d’Etat N-VA à l’Egalité des chances Elke Sleurs avait rappelé en décembre dernier la nécessité pour tous les départements de réaliser des économies et de veiller à une plus grande efficacité. « Nous demandons à de nombreux services publics de travailler de manière encore plus efficace afin de venir à bout » des déficits, a-t-elle répondu à une question écrite de la députée Monica De Coninck (sp.a). « L’arrêté royal du 18 juillet 2014 indique que le financement du centre peut provenir de ses propres revenus et se monter, sur une base annuelle, à un montant de 1,5 million d’euros. Ce montant n’ayant qu’une valeur indicative« , a-t-elle jugé. « A chaque préparation budgétaire, j’ai demandé au ministre du Budget d’effectuer une rectification. Toutefois, ni l’Inspection des Finances ni le ministre du Budget n’ont donné suite à cette demande. C’est le ministre du Budget qui, en premier lieu, est responsable des circulaires budgétaires« . (Belga)