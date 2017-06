Le gouvernement fédéral envoie un commissaire au Samusocial

Le conseil des ministres a décidé d’envoyer un commissaire du gouvernement fédéral au Samusocial à Bruxelles, a-t-on appris vendredi à l’issue de la réunion. Il sera invité à veiller de manière proactive à la stricte utilisation des subsides fédéraux, conformément aux arrêtés de subsides. Il s’agit concrètement de vérifier que le montant d’1,4 million d’euros octroyé pour le plan hiver serve bien à financer des places d’accueil pour les sans-abri.

Par ailleurs, le Premier ministre Charles Michel a demandé, conformément à son intervention jeudi à la Chambre, que le gouvernement notifie le lancement d’une enquête par l’inspection des Finances. L’objectif est de faire la transparence sur l’utilisation des moyens octroyés par touts les départements fédéraux et tous les liens subsidiants (Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Grandes villes, Loterie…), soit 1,4 million d’euros. L’enquête remontera jusqu’à cinq ans en arrière. Il s’agira de vérifier que ces moyens aient été utilisés conformément à l’objet social de l’asbl bruxelloise et non pas pour rémunérer des administrateurs, a-t-on commenté. (Belga, photo Belga/Nicolas Maeterlinck)