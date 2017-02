Le gouvernement bruxellois rendra désormais ses décisions publiques via son site web

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de rendre désormais publiques l’ensemble de ses décisions prises en conseil, via le site web be.brussels, a confirmé jeudi le ministre-président Rudi Vervoort, à l’agence Belga. La presse et une partie de l’opposition le pressaient d’agir en ce sens depuis longtemps. Selon Rudi Vervoort, les décisions seront désormais publiées le jour-même. Jusqu’à présent, le dispositif plutôt opaque permettait aux ministres de définir seuls quand et comment leurs décisions étaient mises à la disposition de l’opinion publique. Pour le moment, l’ordre du jour du conseil des ministres bruxellois reste encore un secret bien gardé et non diffusé, contrairement à celui des autres entités fédérale et régionales. (Belga)