Le gouvernement bruxellois mobilise 100.000 euros contre la famine en Afrique

Le gouvernement bruxellois a décidé lundi d’accorder une aide d’urgence à l’opération ‘Famine 12-12’ à hauteur de 100.000 euros.

Lancée par le Consortium 12-12, cette action de solidarité vise à récolter des fonds pour venir en aide aux populations de plusieurs pays (Soudan du Sud, Somalie, Yemen et Nigéria) en proie à des problèmes de malnutrition aiguë et à des risques de famine. Les Nations Unies ont récemment déclaré l’état de famine en Soudan du Sud. Plus de 270.000 enfants y souffrent de malnutrition aiguë et si aucune aide alimentaire d’urgence n’est apportée, la crise alimentaire pourrait toucher près de la moitié des 11 millions d’habitants du pays. (Belga)