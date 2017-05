Le gouvernement annonce 12 millions d’euros pour aider 280.000 personnes démunies

Le ministre fédéral de l’Intégration sociale Willy Borsus a visité ce mercredi l’ASBL « Entraide et Culture » à Bruxelles, qui s’occupe notamment d’apporter un soutien aux personnes démunies face à leurs problèmes du quotidien et de lutter contre la précarité et l’exclusion. Le ministre a profité de cette sortie pour annoncer que le Conseil des ministres a approuvé l’achat de denrées alimentaires pour un montant de plus de 12 millions d’euros en 2017. Plus de 280.000 personnes devraient bénéficier de cette aide.

On estime aujourd’hui qu’une personne isolée dont le revenu n’atteint pas au minimum 1.115 € par mois vit dans la pauvreté. Et en 2016, 6,1% des Belges ne pouvaient pas s’offrir, au moins tous les deux jours, un repas avec viande, volaille, poisson ou l’équivalent végétarien. Cette aide offerte notamment aux 750 intervenants qui distribuent des denrées alimentaires aux personnes précarisées semble donc nécessaire. (photo Belga/Benoît Doppagne)