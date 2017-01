Le froid pétrifie les commerçants des kiosques du Centre Docks Bruxsel

Les commerçants des kiosques installés dans les allées couvertes du centre commercial Docks Bruxsel sont pétrifiés par les températures le plus souvent négatives enregistrées cette semaine, rapporte Viva Bruxelles. Il fait tellement froid que deux pompes à chaleur très énergivores ont été installées de part et d’autre du site. Un paradoxe, puisque le centre a été conçu de manière durable et écologique, et basé sur l’économie d’énergie. Les magasins sont évidemment chauffés. Mais pas les allées, qui ont été conçues comme de vraies rues couvertes. Un système de ventilation écologique devrait être installé pour l’hiver prochain. (Photo Belga)