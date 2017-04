Un homme qui prétendait être le frère de Mohamed Abrini et porter le même patronyme, s’est rendu jeudi soir à la prison de Saint-Gilles et a menacé de faire exploser le bâtiment. Il a rapidement pu être établi que l’homme n’était pas muni d’explosifs, qu’il n’était pas membre de la famille d’Abrini mais souffrait de troubles psychiatriques, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

L’homme s’était rendu jeudi soir à la fin des heures de parloir à la prison de Saint-Gilles et a déclaré s’appeler Mohamed Abrini, être le frère du terroriste arrêté dans le cadre des attentats de Bruxelles et de Paris, et qu’il allait faire exploser le bâtiment. Le personnel de la prison a aussitôt prévenu la police, qui a pu intercepter l’homme sans encombre. Les forces de l’ordre ont dressé un périmètre de sécurité afin de fouiller les alentours de la prison mais n’ont pas trouvé la moindre trace d’explosifs. L’homme a entretemps été identifié comme étant C. T.-W.K (24 ans) et souffrant de troubles psychiatriques. Il a été transféré dans la section psychiatrique d’un hôpital où il restera au moins pendant 24 heures en observation. (Belga)