Le WWF lance un label pour le bois

Le Fonds mondial pour la Nature (WWF) lance une campagne de sensibilisation sous le label FSC (Forest Stewardship Council). Sur de grandes affichages, on peut lire le slogan « Ouvrez grands les yeux quand vous achetez du bois« . L’objectif est de sensibiliser le consommateur à acheter du bois certifié sous le label FSC. Les intérêts écologiques, sociaux et économiques doivent être en équilibre pour garantir ce label. Ce dernier garantit qu’on n’épuise pas le capital de la forêt et qu’il s’agit d’une coupe du bois dans le cadre d’une gestion forestière responsable.

Images et interviews – Nicolas Franchomme