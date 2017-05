Le Festival populaire de Bruxelles met à l’honneur la mixité culturelle de la capitale ce week-end

La deuxième édition du Festival populaire de BXL sera organisée ces vendredi et samedi. Au programme, une multitude d’activités sont prévues pour fédérer les Bruxellois.

Le premier Festival populaire se tenait l’an dernier dans un seul quartier de Bruxelles. Cette année, l’événement a été étendu à quatre quartiers, et l’Ancienne Belgique, le Pianofabriek, l’Espace Magh et l’Université Populaire d’Anderlecht s’unissent pour accueillir cette deuxième édition. « Avec ce festival, nous voulons favoriser la rencontre et le dialogue entre les habitants qui quittent rarement leur territoire. Nous voulons leur monter que ‘les autres’ peuvent aussi être source d’inspiration », souligne Soumaya Mettioui, directrice de l’Université Populaire d’Anderlecht.

La mission du festival est de rassembler les Bruxellois, peu importe leur âge, leurs origines, via plus de 60 activités culturelles, en collaboration avec une trentaine d’associations partenaires. Les visiteurs pourront profiter de fanfares, expositions, projections de films, pièces de théâtres, concert ou encore différents ateliers.

L’événement est également parrainé par l’icône de la scène musicale bruxelloise Arno. (Belga)