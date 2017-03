Le festival Millenium inaugure une compétition belge

La 9e édition du festival Millenium aura lieu du 24 mars au 2 avril dans cinq lieux de la capitale : les cinémas Aventure, Galeries, Actor’s Studio, Bozar et le CIVA. Pour la première fois, l’événement comportera une compétition exclusivement réservée aux oeuvres belges. Un focus sera aussi consacré à la « place du web dans nos vies », a annoncé jeudi lors d’une conférence de presse le président du festival, Lubomir Gueorguiev.

« Nous sommes aujourd’hui confrontés à un énorme surplus d’informations, il est de plus en plus difficile d’opérer nos choix », a souligné M. Gueorguiev. « Notre objectif est de proposer une clé pour faire un tri. Le documentaire est une information durable, qui ne vieillit pas, ce qui n’existe plus dans la société actuelle. »

80 FILMS RETENUS SUR 1000 ENVOYÉS

Le festival a reçu pas moins de 1.000 films, soit 200 de plus que la moyenne des années précédentes. Environ 80 ont finalement été retenus dans les différentes catégories, dont 17 en compétition internationale, et une centaine de projections seront organisées. La compétition belge rassemble elle 11 documentaires.

Le focus sur internet compte sept films qui évoquent des thèmes tels que le dark web, l’importance de Facebook ou encore les mobilisations citoyennes. « Notre public a évolué depuis la première édition, il ne s’agit plus seulement de gens qui travaillent dans l’humanitaire », s’amuse Lubomir Gueorguiev. « Il y avait donc une volonté de s’adresser particulièrement à la génération Y. »

Le festival, dont la dernière édition avait dû être temporairement interrompue en raison des attentats, a aussi eu une attention pour des films qui abordent la thématique de la radicalisation.

(Belga)

(Photo : le film belge en compétition « Simone Sans peur »)