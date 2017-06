Le festival Experience invite ce week-end à la découverte de la réalité virtuelle à Bruxelles

La 2e édition du festival Experience, consacré à la réalité virtuelle (VR), se déroulera du 21 au 24 juin à Bruxelles. Durant quatre jours, le public pourra découvrir une trentaine de projets et de films VR dans les cinémas UGC De Brouckère et Cinéma Galeries.

Ce festival unique en son genre et en Belgique offre aux visiteurs la chance de pénétrer dans un autre monde et un autre temps grâce à la technologie virtuelle. La programmation se destine principalement aux familles. Mais vendredi et samedi après-midi, le festival permettra aux amateurs de films d’horreur de vibrer en réalité virtuelle.

Parmi les grands moments du festival, on retiendra la présentation en avant-première du film de science-fiction Alteration. La réalité virtuelle est un secteur important à Bruxelles qui compte une communauté de 1.300 personnes et plus de 40 entreprises actives dans le domaine.