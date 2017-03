Le festival des arts du cirque HOPLA! prendra ses quartiers à Bruxelles du 10 au 16 avril

La 11e édition de la fête des arts du cirque de la Ville de Bruxelles, HOPLA! , se déroulera du 10 au 16 avril dans six quartiers de capitale. Jongleurs, acrobates et autres circassiens belges ou internationaux proposeront une vingtaine de projets artistiques dans l’espace public et en salle. L’événement est entièrement gratuit.

Cette année, la programmation a été renforcée et sera différente pour chaque quartier, souligne Karine Lalieux, échevine de la Culture. Du lundi au vendredi, des spectacles de compagnies belges seront proposés dans l’espace public l’après-midi, à 15h00, suivis d’un goûter convivial et sain dans les centres culturels. Les soirées, ces mêmes centres culturels accueilleront des spectacles belges ou étrangers, dont une création finlandaise et une espagnole. L’événement, véritable vitrine pour le secteur du cirque, débutera le lundi dans les Marolles avec le spectacle de mât chinois « Les duos du renard ». Le festival s’établira les jours suivants dans le quartier nord, Laeken, ou encore Neder-Over-Heembeek. Durant le week-end, HOPLA! rejoindra le centre-ville, avec des performances au Vismet, place du Béguinage et au square Marguerite Duras. La fête des arts du cirque mettra en avant de nombreuses disciplines, comme le trapèze triple (« Trashpeze », 15/04), le cadre aérien (« Miss Dolly », 16/04), sans oublier le domaine clownesque (« Petit frère », 12/04), les jongleurs (« T.N.T. », 14/04) et les funambules (« Hircus », 15/04). La musique sera également mise à l’honneur, entre autres par le spectacle « Déconcerto », de Duoa Gama (12/04). Les étudiants de l’École supérieure des arts du cirque de Bruxelles (ESAC) auront aussi carte blanche le dimanche 16 avril pour montrer leur travail. L’école du cirque néerlandophone de Bruxelles, Circus Zonder Handen offrira par ailleurs la possibilité aux enfants de tester les différents arts du cirque. Au total, le public pourra découvrir 20 projets artistiques. L’an dernier, HOPLA! avait attiré quelque 10.000 personnes. (Belga)