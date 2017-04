La 11e édition de la fête des arts du cirque de la Ville de Bruxelles, HOPLA! , se déroule jusqu’au 16 avril dans six quartiers de capitale. Jongleurs, acrobates et autres circassiens belges ou internationaux proposent une vingtaine de projets artistiques dans l’espace public et en salle. L’événement est entièrement gratuit. L’an dernier, HOPLA! avait attiré quelque 10.000 personnes. (avec Belga, Photo Hopla.brussels)